Симферополь, 24 августа, 2016, 15:10 — ИА Регнум. В школах Крыма сокращается число детей, выбравших для обучения украинский и крымско-татарский языки. Если в 2012—2013 учебном году 10,5% школьников обучались на украинском и крымско-татарском языках, то в 2015—2016 году — чуть более 3%, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Николай Богданов-Бельский. Сельская школа. 1890-е

По данным украинской государственной службы статистики, в 2012—2013 учебном году в средних общеобразовательных школах Крыма (без учеников школ-интернатов и специальных классов, организованных при общеобразовательных школах) 89,32% учащихся получали образование на русском языке, 7,41% — на украинском языке, 3,11% — на крымско-татарском, а 0,15% обучались на английском языке. При этом украинское ведомство не раскрывает реальных цифр.

По данным министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым, в 2013—2014 учебном году (последний год обучения в школах Крыма по школьной программе украинского Минобраза) на крымско-татарском языке на полуострове обучались 5500 школьников, в 2015 году — 4835 человек. На начало 2015—2016 учебного года министерство называло цифру — 5083 ребёнка (2,76% школьников Крыма). «По сравнению с прошлым учебным годом (2014−2015) количество учащихся в классах с крымско-татарским языком обучения увеличилось на 188 человек», — заявляли в министерстве в сентябре 2015 года.

Украинский язык языком обучения в 2013—2014 году был для 12,6 тыс. детей Крыма. В 2015 году на нём обучалось всего 894 ребёнка, что составляло 0,5% от общего количества учащихся в республике. В сентябре 2015 года министерство приводило цифру в 949 учеников на начало учебного года.

В Минобразования республики напомнили, что выбор языка обучения — это право родителей, и если они этим правом пользуются, то школы ищут возможность удовлетворить спрос. «В Республике Крым в соответствии с законом об образовании родители сами определяют язык обучения своих детей, то есть они должны написать заявление, в котором говорится, на каком языке должно вестись обучение ребёнка, — отметили в ведомстве. — Сейчас родители пишут такие заявления, а полные данные по количеству учеников и школ, где украинский и крымско-татарский языки являются языками преподавания, в Минобразования республики будут обработаны после начала учебного года — в сентябре», — сообщает пресс-служба.

Колебания в популярности крымско-татарского языка среди школьников объяснить сложно. «Возможно, родители просто не знают, что у них есть право прийти и написать заявление об обучении ребёнка на родном языке», — предполагают в министерстве. Украинский же язык в республике просто утратил актуальность: украинские военные выехали из Крыма вместе с семьями, украинский язык больше не требуется крымским абитуриентам для поступления в вузы Украины, поскольку и поступать туда необходимости больше нет. Кроме того, в Украине украинский язык — единственный государственный, на нём всё делопроизводство и даже инструкции к лекарствам в аптеках, до 2014 года крымские дети были вынуждены его учить.

Напомним, сейчас в Крыму три государственных языка: русский, украинский и крымско-татарский. В Минобразования Крыма уверяют, что учебников и пособий на всех трёх языках достаточно.