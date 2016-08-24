Коми, 24 августа, 2016, 15:08 — ИА Регнум. Днем 22 июля в одном из цехов по производству ДСП на территории ООО «Сыктывкарский фанерный завод» произошел несчастный случай со смертельным исходом. По факту гибели 22 августа следователи возбудили уголовное дело по статье 109 («причинение смерти по неосторожности»). Об этом ИА REGNUM сообщили в СУ СКР по Республике Коми.

blickpixel Траур

Мужчина 26-ти лет работал штукатуром-маляром по договору подряда. Он зачищал металлоконструкцию и проводил антикоррозийную обработку кровли. Во время работ сотрудник схватился за балку двумя руками и получил удар током. Коллеги вызвали скорую помощь, медики констатировали смерть. Эжвинец скончался на месте от поражения техническим электричеством.