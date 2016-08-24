Нейпьидо, 24 августа, 2016, 15:02 — ИА Регнум.



Кузьма Петров-Водкин. Землетрясение. 1928

Мощное землетрясение магнитудой 6,8 балла произошло 24 августа в Мьянме, заявили в Геологической службе США. Об этом сообщает France Press.

По сообщению журналистов информагентства, из-за землетрясения, центр которого, по данным Геологической службы США, находился на глубине 84 км, шатались высотные здания в столице Таиланда Бангкоке.

Толчки также ощущались в индийской Калькутте. На данный момент нет информации о жертвах и разрушениях.