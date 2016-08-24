Страницы Минобороны и Нацгвардии Украины взломали в соцсетях
Киев, 24 августа, 2016, 14:59 — ИА Регнум. Страницы Министерства обороны Украины и Нацгвардии (НГУ) в социальных сетях Twitter и Instagram взломали неизвестные хакеры. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».
«Кибератаке подверглись аккаунты Нацгвардии в Twitter и Минобороны — в Twitter и Instagram», — уточняется в сообщении.
Личности хакеров, которые разместили на взломанных страницах провокационные записи, пока не установлены.
Отметим, что в пресс-службе Нацгвардии Украины уже подтвердили информацию о кибератаке на свой аккаунт в Twitter.
«Страница Нацгвардии в Twitter была взломана, — говорится в сообщении. — Просим не использовать и не распространять информацию, которая будет в дальнейшем там размещена».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 августа жители Украины отмечают 25-ю годовщину Дня провозглашения независимости. В этот день в 1991 г. Верховный Совет УССР принял Акт провозглашения независимости Украины.