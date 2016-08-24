Киев, 24 августа, 2016, 14:59 — ИА Регнум. Страницы Министерства обороны Украины и Нацгвардии (НГУ) в социальных сетях Twitter и Instagram взломали неизвестные хакеры. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

pixabay.com Хакерство

«Кибератаке подверглись аккаунты Нацгвардии в Twitter и Минобороны — в Twitter и Instagram», — уточняется в сообщении.

Личности хакеров, которые разместили на взломанных страницах провокационные записи, пока не установлены.

Отметим, что в пресс-службе Нацгвардии Украины уже подтвердили информацию о кибератаке на свой аккаунт в Twitter.

«Страница Нацгвардии в Twitter была взломана, — говорится в сообщении. — Просим не использовать и не распространять информацию, которая будет в дальнейшем там размещена».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 августа жители Украины отмечают 25-ю годовщину Дня провозглашения независимости. В этот день в 1991 г. Верховный Совет УССР принял Акт провозглашения независимости Украины.