Тбилиси, 24 августа, 2016, 14:58 — ИА Регнум. Проведение широкомасштабных военных учений российской армией на Кавказе «не способствует миру и безопасности в регионе», считает министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе.

mil.ru Российский военнослужащий на учениях в Абхазии

По его словам, Грузия постоянно предоставляет информацию партнерам и международным организациям и говорит об опасностях, «которые сопутствуют такого рода действиям».

«Мы продолжаем наблюдать за такой активностью российской стороны в регионе», — цитирует Джанелидзе «Интерфакс-Азербайджан».

Учения ракетных войск начались сегодня на 18 полигонах Северного Кавказа и юга России, в том числе в Крыму, а также на российских базах Армении, Южной Осетии и Абхазии. В учениях, которые пройдут до 16 сентября, принимают участие более 11 тыс. военнослужащих ракетных войск.

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Ранее министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу сообщил, что в Южном военном округе в связи с наращиванием военного присутствия агрессивного блока НАТО в Восточной Европе, ситуацией на Украине и деятельностью международных террористических группировок, с 2013 году сформировано четыре дивизии, 9 бригад и 22 полка, также созданы две ракетные бригады, оснащенные комплексами «Искандер-М».