Великие Луки, Псковская область, 24 августа, 2016, 14:57 — ИА Регнум. В городе Великие Луки Псковской области 27 августа в 11:00 пройдёт военный парад, посвящённый 850-летию города. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Западного военного округа, к подготовке парада приступили военнослужащие Санкт-Петербургского, Псковского и Московского гарнизонов.

Vitaly V. Kuzmin Боевая машина БМ-21

«По главной площади города пройдут бронетранспортеры БТР-82АМ, реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град», пусковые установки зенитно-ракетного комплекса «С-300», гаубицы Д-30 и другие — всего более 50 единиц боевой и специальной техники», — отметили в пресс-службе ЗВО.

Также в параде примут участие около 500 военнослужащих округа. «В настоящее время личный состав, вооружение и военная техника прибыли в Псковскую область и приступили к совместным тренировкам», — отметили в пресс-службе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, торжества, посвящённые 850-летию Великих Лук, пройдут с 26 по 28 августа. Жителей города и гостей праздника ожидает обширная программа, в том числе международный военно-исторический фестиваль с реконструкцией ночного боя, концерты, фестиваль барабанщиц, спортивные состязания и подъёмы аэростатов. Завершатся празднования салютом на набережной реки Ловать.

Напомним, Великие Луки носят почётное звание Города воинской славы. Великолукская наступательная операция, которую называют «Сталинградской битвой в миниатюре», вошла в летопись Великой Отечественной войны как одна из самых разгромных для гитлеровцев. Своими действиями части и соединения советских войск притянули на себя и сковали на довольно узком 50-километровом фронте, в общей сложности, до десяти дивизий противника, не позволив использовать их на других направлениях. В ходе наступательной операции город был почти полностью стёрт с лица земли и постановлением Совета народных комиссаров Великие Луки были названы в числе городов, подлежащих восстановлению.