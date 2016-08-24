Нижний Новгород, 24 августа, 2016, 14:55 — ИА Регнум. Олимпийская чемпионка Анастасия Максимова, завоевавшая «золото» в Рио-де-Жанейро получит от правительства Нижегородской области 2 млн рублей, заявил глава регионального Минспорта Сергей Панов.

Tomaz Silva/Agência Brasil Медали Рио-2016

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, 24 августа прошла встреча Максимовой с руководством Нижегородской области и Нижнего Новгорода. Чемпионку поздравил губернатор региона Валерий Шанцев.

«Поздравляю с победой — она далась нелегко, но олимпийское золото по другому и не добывается. Смотрел, болел, переживал и очень обрадовался итоговому результату. Особенно приятно, что именно Настя была капитаном нашей женской команды. Нижегородская область вновь вписана золотыми буквами в историю олимпийского движения, — сказал губернатор. — Имена Ирины Беловой, Елены Посевиной, Дарьи Шкурихиной известны многим нижегородцам. Теперь в этот золотой список добавилась и Анастасия Максимова. Это заслуга как самих спортсменов, так и нашей тренерской школы, которая имеет богатые традиции в Нижегородской области».

В этот же день Максимова встретилась с главой Нижнего Новгорода Ивано Карнилиным. В ходе встречи Максимовой был вручен почетный знак главы города — высшая муниципальная награда.

В постановлении о вручении награды говорится, что она вручена за значительный личный вклад в развитие спорта города Нижнего Новгорода, высокие достижения в спортивной деятельности и в связи с победой в составе сборной России по художественной гимнастике на Играх XXXI Олимпиады в Рио-де-Жанейро.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Анастасия Максимова в составе сборной России по художественной гимнастике заняла первое место в групповых упражнениях на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

По итогам двух видов в сумме россиянки Вера Бирюкова, Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Анастасия Татарева и Мария Толкачева получили 36,233 балла. Для России эти золотые медали стали 18-ми, и позволили выйти на четвертое место в медальном зачете Олимпиады-2016.

По данным министерства спорта Нижегородской области, нижегородские спортсмены ежегодно показывают все более высокие результаты на международных соревнованиях. За последние десять лет число завоеванных медалей увеличилось вдвое: если в 2006 году на чемпионатах, первенствах, кубках мира и Европы завоевано 99 медалей, то в 2015 году — уже 182 медали.