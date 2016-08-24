Вена, 24 августа, 2016, 15:02 — ИА Регнум. Австрийские специалисты установили, что исчезновение цивилизации майя связано с технологией орошения, которую этот народ использовал для защиты посевов от засухи. Зависимость населения от водоснабжения в конечном счете сыграла роковую роль в судьбе майя, результаты своих исследований ученые опубликовали в журнале Water Resources Research.

DEZALB Руины. Цивилизация майя

Ученые из Венского технического университета решили выяснить, каким образом доступность водных ресурсов влияла на уровень рождаемости майя. Для этого историки создали математическую модель, учитывавшую возведение индейцами майя резервуаров для воды.

Результаты расчетов показали, что в период засухи численность населения оставалась прежней благодаря гидросооружениям. Однако во время продолжительных засух население тратило воду в том же количестве, что в дальнейшем приводило к ее серьезной нехватке. Из-за этого численность населения сокращалась, а общество постепенно пришло в упадок.