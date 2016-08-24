Рим, 24 августа, 2016, 14:52 — ИА Регнум.



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Продолжает расти количество жертв землетрясения в Италии. К 11 утра по местному времени спасатели сообщают о 21 погибшем, раскопки продолжаются, много людей остаются под обломками. 11 человек погибло в области Лацио (5 человек в городе Аматриче и 6 человек в городе Аккумули), 10 погибли в области Марке в городе Пескара-дель-Тронто (Асколи-Пичено).

Разрушены города Аматриче, Аркуата, Пескара-дель — Тронто. Больше всего пострадал город Аматриче, больницы разрушены, раненых размещают прямо на улице. Объявлен сбор донорской крови по всей Италии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сильное землетрясение в ночь на 24 августа произошло в центральных областях Италии. От удара природы серьезно пострадали области Лацио, Умбрии и Марке, там зафиксированы разрушения жилых домов. Первый подземный толчок магнитудой 6,0 произошел в 03:36 (04:36 мск). Эпицентр землетрясения находился около города Аккумоли (область Лацио) на глубине около 4-х км от земной поверхности. Второй толчок магнитудой 5,4 был зафиксирован в 04:34 (05.34 мск) в области Умбрия.

Глава департамента гражданской защиты населения Фабрицио Курчо определил землетрясение по интенсивности и количеству разрушенных зданий с землетрясением в городе Аквилла 2009 года.