Нижний Тагил, Свердловская область, 24 августа, 2016, 14:55 — ИА Регнум. В Свердловской области жителям Нижнего Тагила не рекомендуют использовать холодную воду из-под крана для питья. В воде превышена норма содержания аммиака, и она может использоваться только для хозяйственных нужд, сообщили в пресс-службе администрации города корреспонденту ИА REGNUM.

com77380 Водопроводный кран

Однако, по словам местных жителей, они не рискуют использовать воду даже в хозяйственных целях. «Это началось ещё полторы недели назад в районах «Вагонка» и «Гальянка». Говорят, из-за аномальной жары испортилась вода в Черноисточенском пруду, откуда берётся вода. Запах такой сильный, что не рискую купать ребёнка», — сообщила одна из жительниц Нижнего Тагила.

В администрации города подтвердили, что проблемы начались из-за жары, в результате которой идёт обмеление пруда и его заиливание. Состояние Черноисточенского водохранилища изучается, а ситуация находится на контроле мэрии и ООО «Водоканал-НТ». В город приглашены специалисты, которые проведут исследования и дадут свои рекомендации по очистке пруда. В дальнейшем будет составлен список мероприятий и определены источники финансирования, для того чтобы в будущие годы избежать подобных ситуаций.

А пока жителям рекомендовано использовать бутилированную воду или набирать её самостоятельно из артезианских скважин и проверенных чистых источников.

В свою очередь, прокуратура Свердловской области организовала проверку по данному факту. На данный момент в отношении ООО «Водоканал-НТ» возбуждено административное дело за нарушение правил водопользования при сбросе сточных вод в водные объекты. Установлено, что марте-июле 2016 года предприятием превышались допустимые концентрации по веществам и примесям в воде. Руководству предприятия внесены представления, с требованием устранить нарушения.

«Если по результатам проверки будет установлено, что поступающая в дома холодная вода ненадлежащего качества, то потребители будут вправе требовать перерасчёта за холодное водоснабжение», — пояснили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.