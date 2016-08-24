Красногорск, 24 августа, 2016, 15:27 — ИА Регнум. Недвижимость, «наложенную» на земли лесного фонда Московской области, предлагается законодательно подвергнуть «лесной амнистии», избавив собственников от ошибок при кадастрировании. Об этом губернатор Подмосковья Андрей Воробьев попросил президента РФ Владимира Путина в ходе совместной встречи в Кремле. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Томас Гейнсборо. Семья крестьянина перед дверьми домика в лесу (фрагмент). 1788

По мнению губерантора, лесная амнистия позволит подтвердить права жителей в случае, если их недвижимость стоит на земле, принадлежащей лесному фонду.

«Что касается земельных вопросов, то здесь — мы обсуждали, я докладывал, Владимир Владимирович, на Госсовете — существует проблема наложения на земли лесного фонда. И сегодня я хотел бы во второй части доложить нюансы поручения, которое вы дали, и о необходимости принятия закона о лесной амнистии, потому что это позволит дальше развиваться городам, принять генеральные планы», — пояснил Воробьев.

Он также отметил, что зачастую юридические и физические лица имеют свидетельства собственности, но их территория «налагается» на земли лесного фонда из-за ошибок при кадастрировании.

«Необходимо принимать решения для того, чтобы каждый человек не шёл в суд, а, соответственно, имел возможность пользоваться своей землёй, распоряжаться, ну, а власти — формировать генеральный план, потому что координаты здесь нарушены. По этому поводу я тоже хотел сделать обращение к вам», — заключил Воробьев.

Отметим, ранее Воробьев заявлял, что случаев «наложения» земель лесного фонда на частную собственность в Московской области насчитывается около 200 тысяч.