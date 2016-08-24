Симферополь, 24 августа, 2016, 14:58 — ИА Регнум. В Крыму министерство здравоохранение превысило норматив по заработной плате для врачей и медицинских работников. Об этом в ходе очередного заседания Совета министров сообщил министр здравоохранения Республики Александр Голенко, передает 24 августа Керчь.ФМ.

Гогин Борис. Портрет врача Мягковой М.А.. 1976

«Нам удалось превысить указанный норматив для врачей. По «дорожной карте» на 2016 год он должен быть 159,6% от средней зарплаты по Республике Крым. Сейчас у наших врачей он 160,3%», — заявил Голенко.

В абсолютном выражении это означает, что в целом крымским врачам в среднем 36,7 тысяч рублей, а по учреждениям, отнесенным к Минздраву, — свыше 39,1 тысяч рублей, отметил он. «Эта сумма — не должностной оклад, а все выплаты, предусмотренные для врача», — уточнил министр.

При этом, по словам главы Минздрава РК, норматив был превышен на еще большую величину и для среднего медицинского персонала: «В этом году он должен составлять 86,3% от средней зарплаты в народном хозяйстве в Крыму, у нас он 102%. В деньгах это 23 тысячи в среднем, у специалистов учреждений, отнесенных к Минздраву, это 24,3 тысячи рублей».

Между тем, в республике сохраняются весьма низкие оклады для младщего медперсонала, отметил в ходе заседания глава Крыма Сергей Аксенов. «Обратите внимание на младший медперсонал, на водителей скорой помощи. Они нередко жизнь спасают, особенно, когда они едут быстро и правильно. Но их оклад 7800 — это неприемлемая цифра», — сказал Аксенов.

Повышение зарплат производится во исполнение указов президента России Владимира Путина по повышению заработной платы работникам здравоохранения.