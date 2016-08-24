Афины , 24 августа, 2016, 14:46 — ИА Регнум.



Mstyslav Chernov Мигранты. Кризис

Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди призвал 24 августа страны-члены ЕС помочь Греции в разрешении кризиса с мигрантами, сообщает Reuters.

Он также добавил, что ЕС ждут серьезные вызовы в разрешении кризиса, вызванного поток нелегальных мигрантов.

«Вызовы носят серьёзный характер, и мы должны продолжать отвечать на них вместе», — заявил Гранди, добавив, что особое внимание необходимо уделять улучшению условий проживания и безопасности центров содержания беженцев, а также решить проблему перенаселенности лагерей на греческих островах.

«Скоро наступит зима, и нам необходимо организоваться», — отметил он по итогам встречи с премьер-министром Алексисом Ципрасом.

Афины неоднократно обращались к странам-членам ЕС с просьбой ускорить процесс расселения мигрантов и беженцев. Страна также пытается найти новые места для расселения переполненных центров содержания, расположенных на пяти своих островах.

Гранди также отметил в ходе своего трехдневного визита в столицу Греции, что его агентство будет призывать ЕС к увеличению поддержки Греции. Он тем не менее подчеркнул, что должны быть ускорены действия по разрешению конфликтов в Сирии и других странах.

«Беженцы по большей части являются результатом неразрешенных конфликтов, и если мы не решим эти конфликты, нельзя исключить возможность новых потоков и новых чрезвычайных ситуаций», — добавил он.