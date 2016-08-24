Киев, 24 августа, 2016, 14:39 — ИА Регнум. Первый президент Украины (5 декабря 1991 года — 18 июля 1994 года) Леонид Кравчук заявил, что Крым — это часть России. Донбасс же «скоро вернётся» под контроль Киева. Об этом Кравчук сообщил в интервью УНН.

ИА REGNUM Российский полуостров Крым

Кравчук дал интервью по случаю Дня независимости Украины, отмечаемого ежегодно 24 августа. Украинский политик отметил, что ситуации с Крымом и Донбассом — не одинаковы.

Что касается Донбасса, то Киев скоро сможет вернуть контроль над этой территорией, уверен Кравчук. Совсем иное дело — Крым.

«Крым втянули в свою орбиту, он уже является частью российской федеральной системы. Это фактически уже Россия», — сказал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 августа президент Украины Пётр Порошенко заявил, что власти Украины намерены вернуть под свой контроль территории Донбасса и Крым, причём политико-дипломатическим путём. Украинский президент уточнил, что борьба за возвращение донбассцев и крымчан на Украину ведется.

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