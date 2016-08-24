Тегеран, 24 августа, 2016, 14:32 — ИА Регнум. Иранский международный новостной телеканал Press TV обсудил с профессором Университета Миннесоты, офицером в запасе морской пехоты США Джеймсом Фетцером операцию ВС Турции на севере Сирии.

Kurdishstruggle Бойцы курдского ополчения снимают флаг террористов

По мнению профессора, главная цель военной операции Анкары — атака курдов. «Эрдоган — кровавый правитель. В результате провалившегося госпереворота ему удалось провести зачистку своих оппонентов в правительстве, армии, судебной системе и образовании. Все эти маневры сделаны для подготовки атаки на курдов. Это не имеет никакого отношения к ИГИЛ (запрещена в РФ). «Исламское государство» (запрещена на территории России) и Эрдоган тесно сотрудничали. Он и его сын сколотили состояние на торговли нефтью с террористами. Турецкий президент атакует курдов, которые являются одними из ярых противников ИГИЛ. Вся эта история — полный обман», — заявил Фетцер.

Американский профессор считает «ширмой» объявленные цели военной операции Турции. «Эрдоган считает курдов своими личными врагами. Если вы хотите победить ИГИЛ и уничтожаете одного из их главных противников курдов, то это выглядит довольно странно», — резюмировал ученый.

Утром 24 августа ВС Турции под прикрытие авиации НАТО ввели войска в северную часть Сирии. Операция получила название «Щит Евфрата». Главной целью Анкара провозгласила освобождение Джераблуса от боевиков ИГИЛ.