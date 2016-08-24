Москва, 24 августа, 2016, 14:31 — ИА Регнум. Неизвестный выстрелил из огнестрельного оружия в 49-летнего мужчину на Смоленском бульваре в Москве, сообщил «Агентству Москва» источник в правоохранительных органах.

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«Накануне (23 августа) в полицию от «скорой» поступила информация о том, что от одного из домов по Смоленскому бульвару с огнестрельными ранениями живота и груди в больницу был доставлен 49-летний мужчина», — сообщил источник.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства происшествия, ведется розыск злоумышленника.