Вашингтон, 24 августа, 2016, 14:35 — ИА Регнум. Редкое небесное явление смогут наблюдать жители Земли 27 августа. Венера и Юпитер визуально приблизятся друг к другу почти вплотную, в следующий раз планеты сойдутся в небе лишь в 2065 году, сообщает журнал Space & Telescope.

ESO/Y. Beletsky Слияние Венеры, Юпитеры и Луны

По данным астрономов, наблюдать за явлением можно будет спустя 20 минут после захода Солнца в западной части неба. Планеты будут находиться возле горизонта, видимое расстояние между ними сократится настолько, что они будут казаться слившимися в единое целое.

Примечательно, что Венера и Юпитер, носящие названия в честь богов-супругов в римской мифологии, сближаются сравнительно редко. Другие планеты сходятся друг с другом гораздо чаще, до нескольких раз в десятилетие, подобные явления известны как парад планет.