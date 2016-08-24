Рязань, 24 августа, 2016, 14:28 — ИА Регнум. В Рязани прекращено дело в отношении владельца Центрального рынка Сергея Севрюгина, который подозревался в преступлениях, предусмотренных ч. 1 и ч. 2 ст. 199.1 УК РФ (неисполнение обязанностей налогового агента), сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Рязанской области. Сергей Севрюгин возместил ущерб в размере 30 млн рублей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Сергей Севрюгин подозревался в том, что с 2011 по 2014 года не перечислял в бюджет налоги на доходы физических лиц. По версии следствия, свои действия он прикрывал договором займа.

Ранее он отдал государству еще 28 млн рублей.

«В силу действующего законодательства уголовное преследование Сергея Севрюгина прекращено», — говорится в сообщении пресс-службы.