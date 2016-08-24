Красногорск, 24 августа, 2016, 14:39 — ИА Регнум. 24 августа губернатор Московской области Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин подписали соглашение об организации перевозок по смежным межрегиональным маршрутам. Теперь два региона обзаведутся единым реестром маршрутов, курсирующих между столице и областью. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства транспорта Подмосковья.

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Соглашение призвано регламентировать организацию регулярных перевозок по смежным межрегиональным маршрутам автобусов, трамваев и троллейбусов.

«Соглашение позволит сформировать реестр маршрутов между двумя субъектами, значительно сократить сроки принятия решения по открытию маршрутов, которые обеспечат транспортную доступность новых микрорайонов, а также задать высокие стандарты качества обслуживания жителей Московской области, в том числе использование нового комфортабельного подвижного состава, отвечающего всем современным требованиям», — подчеркнул Воробьев.

Отмечается, что соглашение не предполагает изменений действующих тарифов на перевозки по маршрутам между Москвой и Московской областью.

Решать все возникающие вопросы, связанные с межрегиональными маршрутами транспорта, теперь предстоит межведомственному координационному совету под председательством министра транспорта Московской области Михаила Олейника и руководителя департамента транспорта Москвы Максима Ликсутова.

«Заседания Координационного совета дадут нам возможность принимать совместные решения, которые будут удовлетворять потребностям всех пассажиров. Наша задача — улучшить транспортную систему Московского региона, сделать ее удобной и безопасной», — отметил, в свою очередь, Михаил Олейник.

Соглашение между Московской областью и Москвой стало первым документом, заключенным между граничащими субъектами в рамках федерального закона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне 2016 года столица и Подмосковье объединили свои транспортные карты — «Стрелку» и «Тройку». Теперь жители Москвы и области могут «записать» свои проездные на любую из карт и пользоваться ими на территории двух регионов.