Хельсинки, 24 августа, 2016, 14:21 — ИА Регнум. В городе Лаппеенранта (Финляндия) неподалёку от российско-финской границы задержано необычное транспортное средство — бэтмобиль, сообщает финское издание Esaimaa.

Prayitno «Бэтмобиль»

Необычный кар был прицеплен к трейлеру, припаркованному у McDonalds, и привлёк внимание полицейских. Сотрудники правоохранительных органов проверили документы у водителя трейлера.

Выяснилось, что бэтмобиль — уникальная машина, участвовавшая в съемках фильма о Бэтмене. Она едет через Финляндию в Москву — на продажу. Владелец хочет выручить за неё миллион евро.

Напомним, Бэтмен — персонаж комиксов американского издательства DC Comics. Как и Супермэн, популярный в США супергерой.