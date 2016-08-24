Рим, 24 августа, 2016, 14:18 — ИА Регнум. Число жертв мощного землетрясения, которое произошло в центральной Италии утром 24 августа, увеличилось до 37 человек, еще более 150 пропали без вести. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на местные власти.

zeml.info Землетрясение

«По меньшей мере 37 человек погибли и более 150 пропали без вести в результате землетрясения магнитудой 6,2», — говорится в сообщении.

Согласно поступающим данным, к эпицентру землетрясения ближе всего оказались коммуны Норча и Аккумоли, города Аматриче и Пескара-дель-Тронто. В настоящее время на месте разрушений работают спасатели, военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, а также волонтеры «Красного креста».

Отметим, что у посольства РФ в Риме нет данных о пострадавших при землетрясении россиянах.

«Мы направили запрос в Департамент гражданской защиты Италии и ждем официального ответа итальянской стороны, — сообщила атташе дипмиссии Мария Кучук. — Пока информации о российских гражданах среди погибших и пострадавших нет».

При этом Кучук добавила, что представители посольства РФ находится в постоянном контакте с «итальянскими властями».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первый подземный толчок магнитудой 6,0 произошел в Италии в 03:36 (04:36 мск). Эпицентр землетрясения находился близ населенного пункта Аккумоли (область Лацио) на глубине около 4 км от земной поверхности. Второй толчок магнитудой 5,4 был зафиксирован в 04:34 (05.34 мск) в области Умбрия.

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