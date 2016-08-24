Число жертв землетрясения в Италии увеличилось до 37 человек
Рим, 24 августа, 2016, 14:18 — ИА Регнум. Число жертв мощного землетрясения, которое произошло в центральной Италии утром 24 августа, увеличилось до 37 человек, еще более 150 пропали без вести. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на местные власти.
«По меньшей мере 37 человек погибли и более 150 пропали без вести в результате землетрясения магнитудой 6,2», — говорится в сообщении.
Согласно поступающим данным, к эпицентру землетрясения ближе всего оказались коммуны Норча и Аккумоли, города Аматриче и Пескара-дель-Тронто. В настоящее время на месте разрушений работают спасатели, военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, а также волонтеры «Красного креста».
Отметим, что у посольства РФ в Риме нет данных о пострадавших при землетрясении россиянах.
«Мы направили запрос в Департамент гражданской защиты Италии и ждем официального ответа итальянской стороны, — сообщила атташе дипмиссии Мария Кучук. — Пока информации о российских гражданах среди погибших и пострадавших нет».
При этом Кучук добавила, что представители посольства РФ находится в постоянном контакте с «итальянскими властями».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, первый подземный толчок магнитудой 6,0 произошел в Италии в 03:36 (04:36 мск). Эпицентр землетрясения находился близ населенного пункта Аккумоли (область Лацио) на глубине около 4 км от земной поверхности. Второй толчок магнитудой 5,4 был зафиксирован в 04:34 (05.34 мск) в области Умбрия.
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