Москва, 24 августа, 2016, 14:16 — ИА Регнум. На сегодняшний день в России наблюдается дефицит качественного образовательного контента в режиме онлайн. Об этом 24 августа в ходе заседания президиума Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«Существует реальный дефицит качественного образовательного контента. Поэтому нужно создать специализированные сетевые ресурсы, которые могут быть протестированы специалистами и встроены в университетские программы. Такие ресурсы, на самом деле, уже есть, но их немного», — сказал Медведев.

По его словам, соответствующими ресурсами смогут пользоваться как российские студенты и преподаватели, так и зарубежные: «На решение этой задачи нацелено четвертое направление нашего проекта — это современная цифровая образовательная среда».

Вместе с тем, Медведев признал сложность совмещения онлайн-образования с настоящими образовательными программами и проверки адекватности полученных знаний.

При этом глава правительства призвал сконцентрироваться на подготовке кадров для тех профессий, недостаток в которых испытывает Россия: «Это вопрос взаимодействия между государством, высшей школой и работодателями, и на это также нужно обратить внимание».

Напомним, на сегодняшний день российские власти активно внедряют систему онлайн-образования для всех желающих. Помимо этого, активно внедряется система получения образования для лиц, имеющих различные ограничения, которым требуется удалённое получение знаний.