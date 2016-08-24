Дамаск, 24 августа, 2016, 14:15 — ИА Регнум.



Lakisan97 Флаги Турции и Сирии

Сирия осуждает вторжение вооруженных сил Турции на территорию страны с целью уничтожения боевиков террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявили в МИД страны 24 августа. Об этом сообщает Reuters.

В заявлении дипломатического ведомства также указывается, что любая контртеррористическая деятельность должна проводиться при координации с Дамаском.

В МИД Сирии обвинили Анкару во вторжении на свою территорию с целью заменить боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на террористов из «других группировок».