Барселона, Испания, 24 августа, 2016, 14:14 — ИА Регнум. Вратарь Клаудио Браво, переходящий в английский футбольный клуб «Манчестер Сити», будет получать £100 тыс. в неделю, что вдвое больше его прежней зарплаты в каталонской «Барселоне», сообщает испанское интернет-издание Sport.

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33-летний чилиец уже прибыл в Манчестер, где ему предстоит пройти медицинское обследование. Ранее «Барса» подтвердила трансфер голкипера, переход Браво обошелся клубу в £17 млн.

Футболист собирался продлить контракт с «сине-гранатовыми» на два года, однако руководство клуба настаивало на сроке в один год. Договор Браво с каталонцами был заключен в июне 2014 года на четырехлетний срок. Тогда «Барселона» выплатила €12 млн за переход Браво из «Реал Сосьедад».