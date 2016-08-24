Санкт-Петербург, 24 августа, 2016, 14:12 — ИА Регнум. Прокуратура Фрунзенского района Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение в отношении председателя ТСЖ «Веста» Андрея Казакова, отвечавшего за дом, с которого на голову молодой женщины весной текущего года упала облицовочная плита, причинив тяжкий вред здоровью. Это происшествие, зафиксированное камерой видеонаблюдения, вызвало большой общественный резонанс в городе.

Падение плитки на женщину. Скриншот материала REN-TV

Как сообщили сегодня, 24 августа, в прокуратуре Санкт-Петербурга, глава ТСЖ обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Казакову грозит до шести лет лишения свободы.

По версии следствия, глава ТСЖ «Веста» достоверно знал о дефектах металлических креплений облицовочных асбестоцементных плит в доме 7 корпус 1 по улице Ярослава Гашека. Однако он не принял необходимых мер по содержанию общедомового имущества, «нарушив права потребителей — жильцов данного дома на получение безопасных услуг», говорится в сообщении прокуратуры.

11 мая 2016 года с высоты 12-го этажа одна из плит упала на голову 31-летней женщине, которая возвращалась с ребенком в коляске с прогулки. Женщина получила открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, скальпированную рану лобной области и была госпитализирована в тяжелом состоянии. К счастью, ребенок не пострадал.

Как считает следствие, причиной падения плиты являются вызванные коррозией дефекты металлических креплений. «Как установлено в ходе следствия, сообщения о дефектах облицовочных плит поступали Казакову регулярно в течение последних нескольких месяцев, однако надлежащие действия им произведены не были, требования закона не исполнены», — констатировали в надзорном ведомстве.

Дело будет рассмотрено Фрунзенским районным судом Санкт-Петербурга.

Пострадавшая женщина была прооперирована, врачи сумели спасти ее жизнь и сохранить жизненно важные функции. Сейчас она проходит реабилитацию в медицинских учреждениях.

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