Анкара, 24 августа, 2016, 14:01 — ИА Регнум.



Freedom House Боевики Свободной армии Сирии

Представители сирийской вооруженной оппозиции, поддерживаемые Турцией, захватили 24 августа деревню, находящуюся в 3 км от сирийско-турецкой границы в пригороде Джераблуса, сообщает Anadolu.

По данным агентства, Свободная армия Сирии в рамках операции по очистке приграничных с Турцией районов Сирии от боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) освободила деревню Кеклис.

Ранее танковые подразделения Анкары пересекли границу Турции и вошли на территорию Сирии.