Волгоград, 24 августа, 2016, 14:00 — ИА Регнум. 15-летний подросток в Волгограде ближайшие семь лет проведет в воспитательной колонии. Такое наказание ему назначил суд за надругательство над малолетним мальчиком. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР 24 августа, дознаватели собрали достаточно доказательств вины подростка в совершенном преступлении.

Дарья Антонова ИА REGNUM Запертая дверь тюремной камеры

Жертвой несовершеннолетнего злоумышленника стал воспитанник детского сада, в котором мать подростка работала нянечкой. Приходя к ней на работу, молодой человек и совершал в отношении одного из мальчиков действия сексуального характера.

Отвечать перед правосудием подростку пришлось по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ. Суд вину подозреваемого признал полностью.

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В ведомстве добавили, что в ходе расследования были выявлены грубые нарушения должностных инструкций и нормативно-правовых актов, допущенные сотрудниками детского учреждения, в том числе его руководителем. Это и способствовало совершению преступления.

В детсаду Краснооктябрьского района была проведена служебная проверка, по результатам которой два воспитателя и помощник воспитателя лишись должностей. Также был решен и вопрос о невозможности дальнейшего пребывания в занимаемой должности заведующей дошкольным учреждением.

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