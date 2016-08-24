Берлин, 24 августа, 2016, 13:53 — ИА Регнум. В Германии товарный поезд на скорости протаранил пассажирский автобус, сообщает местное издание Osnabrucker Zeitung.

werner22brigitte Поезд

Авария произошла в среду, 24 августа, на железнодорожном переезде близ города Оснабрюка (федеральная земля Нижняя Саксония).

По предварительным данным, в результате инцидента пострадали 10 человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

В настоящее время на месте инцидента работают специальные службы города (медицинские и спасательные бригады).

Причины аварии пока неизвестны.