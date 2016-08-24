В Германии поезд протаранил автобус с пассажирами
Берлин, 24 августа, 2016, 13:53 — ИА Регнум. В Германии товарный поезд на скорости протаранил пассажирский автобус, сообщает местное издание Osnabrucker Zeitung.
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Поезд
Авария произошла в среду, 24 августа, на железнодорожном переезде близ города Оснабрюка (федеральная земля Нижняя Саксония).
По предварительным данным, в результате инцидента пострадали 10 человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии.
В настоящее время на месте инцидента работают специальные службы города (медицинские и спасательные бригады).
Причины аварии пока неизвестны.