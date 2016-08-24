Пекин, 24 августа, 2016, 14:25 — ИА Регнум. Китай в июле текущего года импортировал из России на 14% меньшей нефти по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В итоге июльские поставки российского черного золото в КНР составили 3,23 млн тонн. Таким образом, Россия сместилась на третье место в списке крупнейших поставщиков нефти в эту азиатскую страну. Об этом сегодня, 24 августа, пишет агентство Blomberg со ссылкой на статистические данные Главного таможенного бюро Китая.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Для сравнения в июне импорт российской нефти в КНР составил 4,11 млн тонн нефти. Правда, Саудовская Аравия, еще один крупный поставщик нефти в Китай, в июле тоже поставила в этот регион меньше черного золота. В годовом выражении поставки саудовской нефти сократились на 4,2% до 4,02 млн тонн. В июне Эр-Рияд продал Пекину 4,57 млн тонн нефти.

Зато увеличила экспорт нефти в Китай Ангола, она продала 4,72 млн тонн, что на 23% больше топлива по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Так, в июле Ангола стала лидером по поставкам черного золота в Китай, на втором месте — Саудовская Аравия, а на третьем — Россия. Как минимум с 2012 года эти три страны являются крупнейшими поставщиками нефти в Китай. Отметим, что в июне импорт нефти из Анголы в КНР тоже был ниже и составлял 3,72 млн тонн.

В пятерку самых крупных поставщиков нефти в Китай вошли также Иран и Ирак. В июле Тегеран поставил сюда на 1,7% меньшей нефти, чем в июле 2015 года, то есть всего 2,4 млн тонн. По сравнению с июньским показателем импорт иранской нефти тоже упал, в первый летний месяц Китай купил у этой страны 3,21 млн тонн топлива. Что касается Ирака, то его годовой рост импорта нефти в КНР составил 18% до 3,12 млн тонн. В июне импорт иракского черного золота составлял 2,33 млн тонн.

В целом за первые шесть месяцев рост импорта нефти Китаем вырос на 14% по сравнению с первым полугодием 2015 года и достиг 186,53 млн тонн. Однако в июне наблюдалось некоторое замедление, и КНР закупил, а всего 30,62 млн тонн нефти, что оказалось минимальным значением за последние пять месяцев. Несмотря на это, в общем, Китай в этом году серьезно нарастил импорт нефти, что дало толчок к значительному росту экспорта нефтепродуктов. Например, с начала года поставки китайских нефтепродуктов выросли на 45%, а в июле — более чем на сто процентов.

Напомним, что в 2013 году «Роснефть» подписала с китайскими компаниями ряд соглашений и контрактов. В частности, с госкорпорацией CNPC на поставку 365 млн тонн нефти в течение 25 лет за $270 млрд. А также соглашение с Sinopec на сумму $85 млрд на десять лет. В мае 2015 года Россия вышла на первое место по экспорту нефти в Китай. Однако уже в декабре РФ поставила на 16% меньше нефти, чем месяцем ранее: 3,41 млн тонн. В результате Россия потеряла лидерство по экспорту нефти в Китай и опустилась сразу на третье место. На первое вышла Саудовская Аравия с 3,99 млн тонн нефти (на 25% больше). Ангола оказалась на второй позиции, экспортировав 3,64 млн тонн нефти (на 27% больше).

В 2016 году Китай может сместить США и стать мировым лидером по объемам импорта нефти, свидетельствуют данные Unipec. Согласно прогнозам, к 2020 году объем импорта нефти Китаем повысится с 7,5 млн баррелей в сутки до 9 млн баррелей в сутки, а среднегодовой прирост составит примерно 5,5%.