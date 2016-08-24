Москва, 24 августа, 2016, 13:46 — ИА Регнум. Запуск новой цифровой валюты на основе технологии blockchain позволит банкам сократить как временные, так и финансовые затраты на проведение транзакций. Об этом заявила корреспонденту ИА REGNUM 24 августа аналитик ГК «Forex Club» Ирина Рогова, комментируя информацию о намерении ведущих мировых банков создать новую цифровую валюту.

worlds.tapchidoisong.com Цифровая валюта

«Технология blockchain — децентрализованная база данных о транзакциях в сети в последнее время вызывает интерес финансовых институтов. Сейчас это еще «непаханая целина». Внедрение этого механизма существенным образом может изменить всю банковскую систему, во всяком случае, в том, что касается финансовых операций. Если подобная система будет запущена, это позволит сократить и временные, и финансовые затраты», — говорит эксперт.

Применение технологии blockchain позволит совершать транзакцию практически в режиме реального времени, в то время как традиционная банковская операция может занимать до 3−5 суток, отмечает Рогова. «В этом случае будут исключены из сделок банки-посредники, что позволит экономить деньги на комиссиях, выплачиваемых им. Для банковских работников все это может оказаться фактором риска: необходимость в больших штатах персонала операционистов и прочих специалистов отпадет, что приведет к сокращениям», — пояснила эксперт.

При этом система blockchain считается весьма безопасной, подчеркнула она. «Да, были истории со взломом биржи биткоинов, но при более широком применении blockchain, будут разрабатываться и новые методы защиты», — предположила Рогова.

Распространение этой системы, естественно, приведет к легализации криптовалют, уверена эксперт. «Возможно, что известные сейчас биткоины, лайткоины и прочие так и останутся лишь частично легализованными, то есть о них не будет идти речи, как о средстве платежа между физлицами и юрлицами. Но ведь долларами и евро в российских магазинах мы не совершаем оплату, но тем не менее имеем право открывать счета в валюте, покупать ее и продавать, в конце концов, просто хранить в ней средства», — привела пример эксперт.

Но таким образом, «ни о каком гетто для криптовалют уже речи быть не может», потому что те криптовалюты, которые будут выпущены банками в рамках обновленной системы, станут полностью легальными, уточнила она.

Ранее стало известно, что ведущие банки мира, в число которых вошли Deutsche Bank, BNY Mellon, UBS, Santander, заявили о своем намерении создать и ввести в оборот новую цифровую валюту. Как пишет Financial Times, в руководстве финансовых институтов ожидают, что новая валюта станет новым отраслевым стандартом урегулирования сделок через технологию blockchain. Планируется, что, к примеру, швейцарский банк UBS собирается начать использовать новую валюту уже в 2018 году.