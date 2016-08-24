Рига, 24 августа, 2016, 13:46 — ИА Регнум. В 2016 году в хорошем или отличном состоянии находятся 49,8% главных государственных дорог Латвии, заявил на заседании Совета по портам, транзиту и логистике председатель правления «Латвияс валстс цели» (ЛВЦ) Янис Ланге, сообщает LETA.

Константин Крыжицкий. Дорога. 1899

По словам Ланге, в удовлетворительном состоянии находятся 13,9% главных государственных дорог. Также он сообщил, что самыми загруженными участками дорог являются участок Баускского шоссе возле Кекавы, участок «Via Baltica» Балтэзерс-Адажи, Рижская окружная дорога и участок Лиепайского шоссе от Гробини до Лиепаи. Ланге рассказал, что с каждым годом увеличивается интенсивность сообщения по латвийским дорогам, причем в основном за счет легкового транспорта.

Стоит добавить, что латвийские автоводители платят ежегодно около 550 млн евро акцизного налога и пошлин на транспортные средства, и только около 200 млн евро направляются на ремонт дорог. В свою очередь ЛВЦ активно выступает за то, чтобы увеличить эту сумму.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в 2015 году 46% всех асфальтированных и 41,8% грунтовых дорог находились в плохом или очень плохом состоянии. Как сообщил председатель правления ЛВЦ Янис Ланге, обновление асфальтового покрытия госдорог производится в объемах, вдвое меньше необходимых, а работ по обновлению и перестройке мостов — в объемах, которые в четыре раза меньше необходимых. Благодаря средствам еврофондов состояние государственных главных и региональных дорог улучшается, в то же время ухудшается состояние дорог местного значения. Ланге подчеркнул, что в Латвии на дороги выделяется меньший объем бюджетного финансирования по сравнению с двумя другими странами Балтии — 146 млн евро. В Литве на эти цели выделяется 454 млн евро, а в Эстонии — 182 млн евро.

Напомним, всего в Латвии 74 тысячи километров дорог. 39 тысяч приходятся на самоуправления, 21 тысяча — государства, 11 тысяч — это лесные дороги и другие. Около 50% дорог и мостов Латвии пребывают в критическом состоянии и остро нуждаются в ремонте. Ежегодно плохое состояние дорог обходится латвийцам примерно в 840 миллионов евро. В недавнем отчете CSDD (Дирекция безопасности дорожного движения) значиться, что более 45% машин не могут пройти технический осмотр по причине неисправностей, полученных в результате езды по плохим дорогам.

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