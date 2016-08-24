Вильнюс, 24 августа, 2016, 13:45 — ИА Регнум. Министерство финансов Литвы сегодня, 24 августа, объявила фактически о распродаже части госсобственности, сообщает корреспондент ИА REGNUM. В распространенном пресс-службой Минфина документе утверждается, что ведомство стремится к тому, чтобы все принадлежащие государству административные помещения или здания управлялись централизованным путем, то есть, чтобы у учреждений не было свободного, арендуемого или неиспользуемого имущества.

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«Стартовавшая в этом году информационная система по контролю над управлением государственным имуществом, помогающая осуществлять контроль за государственным имуществом, уже дала свои результаты: выполненный анализ показал, что в 2015 году госучреждения потратили на аренду около 4 млн евро, а доходов с аренды получили в 6,5 раз меньше — 600 тыс. евро. Учитывая этот факт, Министерство финансов обратилось к учреждениям, которые до сентября должны доказать Имущественному банку, что управляемое ими на правах доверия, арендуемое или свободное имущество на самом деле им необходимо. Иначе оно будет передано Имущественному банку, чтобы он продал здания или помещения», — говорится в заявлении Минфина.

Министр финансов Раса Будбяргите, встретившаяся накануне с представителями Имущественного банка, подчеркнула, что разговоров о более эффективном управлении государственным имуществом не хватает, необходимо предпринять конкретные действия, которые гарантировали бы прозрачное и хозяйственное управление государственным имуществом.

«Учреждения и предприятия должны понимать, что распоряжаются не ничьим, а доверенным им налогоплательщиками имуществом, и они должны это делать рационально и прозрачно. Иначе нерационально управляемое имущество найдет новых хозяев, которые гарантируют максимальный возврат», — сказал министр финансов.

Уже в сентябре выяснится, на самом ли деле госучреждениям необходимо арендуемое или свободное помещение, которым они распоряжаются на правах доверия. Если ведомствам не удастся это доказать Имущественному банку, последний продаст здания или помещения или передаст их бюджетным учреждениям, которые в системе по контролю над управлением государственным имуществом выразили обоснованную потребность в помещении. Учреждения также обязаны регистрировать недвижимость в Регистре недвижимого имущества, представить недостающие данные о сделках, касающихся недвижимости, уточнить информацию об издержках.

Уже в 2017 году планируется расширить централизованно управляемое имущество площадью 30 тыс. кв. м — соответствующий проект, подготовленный Министерством финансов, уже представлен правительству. До 2018 года планируется увеличить централизованно управляемое имущество еще на 100 тыс. кв. м: это сократило бы расходы учреждений и позволило бы гарантировать более эффективное управление имуществом. Кроме того, в этом, 2015 году планируется утвердить показатели и нормативы анализа использования зданий, которые помогут еще строже контролировать управление и пользование государственным недвижимым имуществом.