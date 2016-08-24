Ростов-на-Дону, 24 августа, 2016, 13:43 — ИА Регнум. Население Ростовской области покупает хлеб дешевле, чем жители других регионов Южного федерального округа. Так, средняя потребительская цена хлеба из пшеничной муки первого и второго сортов (стоимость за 1 кг — прим. ИА REGNUM) в областном центре зафиксирована на уровне 33 рублей. Эти данные, актуальные в июле, ИА REGNUM сообщили в облправительстве 24 августа.

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В качестве примера приведены цены на хлеб в столице Адыгеи — Майкопе (40,27 руб.), городе-герое Волгограде (40,55 руб.), столице Кубани — Краснодаре (45,37 руб.).

Согласно информационной справке Ростовстата, наибольшая стоимость минимального набора продуктов питания в июле среди южных регионов зафиксирована в Краснодарском крае — 3916 рублей. Поднялась стоимость с начала года на 4,5%. Минимальная цена на потребительскую корзину отмечена в Калмыкии — 3409 рублей, что на 1,8% выше показателей декабря 2015 года. В Ростовской области минимум продовольствия стоит 3477 рублей, что на 4,4% больше декабрьского показателя.

Отметим, что в Ростовской области по итогам первого полугодия индекс потребительских цен составил 107,2%. Цены на продовольствие выросли на 5,5%. В июле на Дону общее удорожание основных товаров и услуг составило 0,3%.