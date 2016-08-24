Хельсинки, 24 августа, 2016, 13:42 — ИА Регнум. Пограничная служба Финляндии может закрыть на ночь пункты пропуска на границе с Россией в Иматре и Ниирала, а также ограничить время работы погранпунктов в Вартиусе, Куусамо, Салла и Рая-Йоосеппи. Об этом сегодня, 24 августа, сообщает финское издание Finland Times.

Алексей Саврасов. Лунная ночь. 1853

Как отмечается издание, на такие меры финские пограничники вынуждены пойти в целях экономии бюджетных средств. Финская пограничная служба должна сэкономить государству порядка 28 млн евро с 2013 до 2017 года, затем еще 15 млн евро к 2020 году.