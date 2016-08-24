Рим, 24 августа, 2016, 13:41 — ИА Регнум. В городах Италии, пострадавших от землетрясения, царит паника: многие, глядя на груды развалин, в которые превратились здания, отказываются заходить в свои дома, передаёт НТВ.

Серебрякова Зинаида. Италия. Ассизи. 1932

На протяжении нескольких часов выжившие после землетрясения итальянцы боятся заходить в здания. Многие лежат на траве в состоянии шока.

Уточняется, что в результате землетрясения погибли 14 человек, многие получили тяжёлые травмы. Сейсмологи отмечают, что число раздавленных обломками зданий — может составить от 100 до тысячи человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сильное землетрясение в Италии произошло сегодня, 24 августа. В большей степени разрушены области Лацио, Умбрии и Марке. Под завалами остаются целые семьи.

Читайте также: МЧС РФ предложило Италии помощь в ликвидации последствий землетрясения