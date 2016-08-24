Магас, 24 августа, 2016, 13:40 — ИА Регнум. Более 300 человек из числа казаков Сунженского казачьего округа могут встать под знамена Терского войскового казачьего общества. В ближайшее время пройдет смотр казаков, которые войдут в это казачье объединение. Об этом на встрече с главой Ингушетии доложил депутат Народного собрания республики Василий Светличный, сообщили ИА REGNUM 24 августа в пресс-службе главы региона.

Терские казаки

Объединение казаков — это, наряду с другими общественными организациями, именно та структура, которая, по мнению Юнус-Бека Евкурова, должна задействовать русскоязычную молодежь, вернувшуюся в Ингушетию. Вопросы реализации программы по возвращению в республику русскоязычного населения также были обсуждены на встрече, в которой принял участие советник главы Петр Бондарев. В ходе выполнения программы должны в первую очередь решаться вопросы по предоставлению рабочих мест, жилья возвращающимся представителям русскоязычного населения, отметил Евкуров.

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В Ингушетии создадут казачий округ и построят православный храм

Отметим, Сунженский казачий округ был создан в Ингушетии в 2013 году. В него вошли жители республики славянской национальности православного вероисповедания. Округ возглавил атаман Василий Светличный. В нынешнем году казаки Ингушетии решили вступить в Терское войсковое казачье общество. Совет атаманов Терского войска рассмотрит вопрос о присоединении на собрании войскового круга осенью. В настоящее время в Терское войсковое казачье общество входят четыре отдела — Ставропольское, Терско-Малкинское, Аланское и Кизлярское окружные казачьи общества.