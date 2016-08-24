Ярославль, 24 августа, 2016, 13:40 — ИА Регнум. Осужденный на двенадцать с половиной лет лишения свободы мэр Ярославля Евгений Урлашов дал письменное согласие на использование его высказываний в агитационных материалах кандидата в депутаты Государственной думы России по 194-му округу Ярослава Юдина. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил сам Юдин, выдвинутый политической партией ПАРНАС.

Евгений Урлашов на суде

В муниципалитете Ярославля 4-го созыва Ярослав Юдин входил в возглавляемую Евгением Урлашовым фракцию «Новый Город», на выборах мэра Ярославля 2012 года активно поддерживал Евгения Урлашова, после чего Урлашов поддержал Ярослава Юдина на выборах в муниципалитет. В 2013 году Ярослав Юдин принимал участие в выборах депутатов Ярославской областной думы по избирательному округу № 6, но избран не был.

«Для Урлашова важно не выпадать из политического пространства области, он в жизни, он присутствует в общественно-политическом поле, он с нами, и для него это важно. Не секрет, что мы с Урлашовым много сотрудничали и всегда поддерживали друг друга. Ресурса у меня для победы крайне мало, а человек, у которого мало материальных ресурсов, должен находить какие-то креативные, нематериальные ресурсы. Я нашел такой, думаю, он привлечет на мою сторону многих избирателей», — уверен сам Ярослав Юдин.

Ярослав Юдин — заместитель директора МУП «Центр», руководитель фракции «Гражданская Платформа» в городском муниципалитете, является депутатом муниципалитета Ярославля с 2004 года. Он не единственный политик из числа тех, кто был в «команде» Урлашова и который участвует в этих выборах. По тому же 194-му одномандатному избирательному округу баллотируются экс-советник Урлашова, депутат Ярославской областной думы Роман Фомичев, выдвинутый партией «Зеленые», и бывший директор муниципального «Яргорэлектротранса» депутат областной думы Сергей Балабаев, выдвинутый «Справедливой Россией».

Между тем эксперты сомневаются, что такая поддержка имеет какой-то смысл.

«Не думаю, что поддержка Евгения Урлашова что-то даст Ярославу Юдину на выборах. Проблема в том, что Юдин не ведет активной избирательной кампании, а без этого кто бы ни поддерживал кандидата, результата не будет. Поддержка Урлашова поможет Юдину взять часть голосов других оппозиционеров, претендующих на «наследие Урлашова — Немцова» — к примеру, у Сергея Балабаева. И в этом смысле такая поддержка выгодна, скорее, кандидату от «Единой России». Тем более, что опыт использования «паровозов», тянущих за собой кандидатов, давно себя дискредитировал» — сказал ярославский политолог Сергей Киселев.