Краснодар, 24 августа, 2016, 13:39 — ИА Регнум. Проверкой законности решений, принятых в отношении сельхозтоваропроизводителей Краснодарского края органами власти и судами по земельным вопросам, займется Генеральная прокуратура РФ в Южном Федеральном округе. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства 24 августа, с этой целью налажено взаимодействие с аппаратом полномочного представителя президента РФ в ЮФО, правоохранительными органами и общественными организациями.

Mathias_Beckmann Трактор

Между тем, инициировавшим пробег на тракторах в Москву фермерам, которые накануне добрались до Ростовской области, представитель ГУВД региона объявил, что решено признать проведение мероприятия незаконным: они не уведомили ростовские муниципальные органы власти о проведении митинга, пишет газета «КоммерсантЪ». Фермерам было было предложено вернуться в Краснодарский край и переговорить с губернатором Вениамином Кондратьевым, однако они не согласились.

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Прокуратура проверит жалобы устроивших «тракторный марш» кубанских фермеровУчастники акции уверены, что переговоры с местной властью особого эффекта не возымеют. По их словам, судебные решения, которые были вынесены по их вопросам региональными судами, Кондратьев отменить не может, это неподвластно ему. Поэтому активисты намерены донести свои чаяния до президента РФ Владимира Путина и рассказать ему как крупные агрохолдинги региона незаконно захватили их участки, а суды отбирают у них земли.

Политолог Александр Топалов считает, что организованная акция — попыткой давления на власть в интересах узкой группы лиц. «Количество «группы поддержки» уже чуть ли не превышает количество самих фермеров. Их костяк — активисты «Объединения перевозчиков», дальнобойщиков, выступавших против системы «Платон», — цитирует издания слова эксперта, отметившего, что фермерам были предоставлены все возможности для ведения диалога, участия в рабочих группах ОНФ и краевых властей, от которых часть их них отказалась. По поводу причин организации маршу недоумевают и в Общественной палате Краснодарского края.

Напомним, группа фермеров на тракторах, легковых и грузовых автомобилях стартовала 21 августа из Кавказского района Краснодарского края. Также к акции присоединились фермеры из Ростовской области и дальнобойщики, протестующие против введения системы «Платон». На помощь кубанским фермерам выдвинулись и волгоградские общественники и правозащитники, пишет V1.ru.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 23 августа, с кубанскими аграриями встретился губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и заместитель полномочного представителя президента России в Южном федеральном округе Леонид Беляк, а также руководство правоохранительных и контролирующих органов края. Фермеры в очередной раз озвучили свои проблемы и претензии, касающиеся необоснованных, по их мнению, действий судебных и правоохранительных органов и рейдерских захватов земель. Глава региона заверил о готовности и дальше обсуждать проблемные вопросы фермеров и находить пути решения.

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Кубанские аграрии отвоевали свои земельные участки через суд

Добавим, что на прошлой неделе в судах Краснодарского края фермерам Тбилисского и Успенского района удалось отстоять свои паи в судах. Ранее положительные судебные решения были признаны и в пользу аграриев Ленинградского района.