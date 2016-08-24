Москва, 24 августа, 2016, 13:39 — ИА Регнум. Роструд в рамках реализации плана правительства РФ по повышению качества услуг в сфере занятости населения. В качестве регионов-пилотов для реализации данной программы выбраны Ленинградская область и Республика Башкирия. Об этом заявил заместитель руководителя Роструда Денис Васильев, сообщили в ведомстве.

Эверетт Шинн. Безработные. 1908

«Нам очень важно понять, где существуют слабые места в работе служб занятости регионов, выявить проблемы, проанализировать их и разработать рекомендации для улучшения качества работы государства при содействии в трудоустройстве», — отметил Васильев.

По итогам данной работы экспертами будут предложены меры по оптимизации административных процессов органов службы занятости населения, Результаты оптимизации в двух пилотных регионах будут использованы Рострудом для разработки новых стандартов работы органов службы занятости населения по всей стране.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявлял, что Министерство труда РФ максимально пытается перестроить работу органов службы занятости. Планируется принципиальная перестройка работы службы занятости.

Читайте также: Служба занятости обязана повернуться к инвалидам лицом — Топилин