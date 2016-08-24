Хельсинки, 24 августа, 2016, 13:39 — ИА Регнум. Президент Финляндии Саули Ниинистё поддерживает договор об оборонном сотрудничестве с США, который его страна готовится подписать осенью 2016 года. Об этом сообщает финский национальный вещатель Yle, сегодня, 24 августа.

en.wikipedia.org Танк Leopard 2A4 финской армии

В интервью финским СМИ президент отметил, что документ, скорее всего, будет похож на недавно заключенное соглашение с Великобританией. По мнению Ниинистё, договор с США вписывается в проводимую Финляндией политику безопасности. В своем недавнем обращении к финским дипломатам президент заявил о том, что стратегия национальной безопасности страны базируется на четырех основных принципах: национальная оборона и безопасность, интеграция с Западом, функциональное взаимодействие с Россией и включенность в международную систему.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в настоящее время Финляндия ведет переговоры с американской стороной по поводу соглашения об оборонном сотрудничестве двух стран и намерена подписать документ до президентских выборов в США, которые состоятся в ноябре этого года. По словам министра обороны Финляндии Юсси Ниинистё, рамочное соглашение о сотрудничестве с Вашингтоном не предполагает обязательств по оказанию военной помощи, которые подразумевает членство в НАТО. Как подчеркнул глава финского оборонного ведомства, договор будет касаться тех сфер, в которых Финляндия уже сотрудничает с США, — это военные учения, обмен информацией и исследования.

Напомним, в июле этого года, в рамках саммита НАТО в Варшаве (Польша), министры обороны Финляндии и Великобритании подписали рамочный документ о сотрудничестве в области обороны. Стороны планируют усилить сотрудничество в сфере подготовки военных, а также в операциях по урегулированию кризисов. Кроме того, в документе указываются такие направления совместной работы, как противодействие химическому и биологическому оружию и обмен информацией.

Ранее министр обороны Ниинистё заявил о том, что наилучшим сценарием для Финляндии стало бы совместное со Швецией вступление в НАТО. Он подчеркнул, что Хельсинки важно следить за намерениями шведов в этом вопросе. Напомним, что в августе 2015 года власти Швеции объявили о расширении военного сотрудничества с Вашингтоном. В Стокгольме этот шаг объяснили «действиями России, которые изменили ситуацию в области европейской безопасности». Кроме того, с 1 июля 2016 года НАТО сможет размещать войска на территории Швеции в мирное время, а также будет помогать в кризисных ситуациях или в войне по запросу «принимающей стороны». Соответствующее соглашение с альянсом парламент Швеции ратифицировал в конце мая этого года.

1 июля состоялась встреча президентов Саули Ниинистё и Владимира Путина. Во время совместной пресс-конференции по итогам переговоров Владимир Путин дал понять, что, в случае вступления Финляндии в военный блок НАТО, российские войска будут снова придвинуты к границе этой страны. «Тем не менее уважаем решение Финляндии», — добавил он (цитата по Yle). По словам Путина, НАТО с удовольствием готово «воевать до последнего финского солдата, а Россия этого не хочет».