Санкт-Петербург, 24 августа, 2016, 13:41 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко посетил сегодня Северо-Западный региональный центр (СЗРЦ) концерна воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» и проверил ход реализации проекта по созданию в Петербурге инновационного оборонно-промышленного кластера, сообщили 24 августа в пресс-службе Смольного. В 2010 году город присвоил этому проекту статус стратегического.

gov.spb.ru Георгий Полтавченко посещает СЗРЦ

Проект создания кластера, предполагает объединение на одной территории производственных и научно-технических мощностей шести петербургских предприятий концерна ВКО «Алмаз-Антей», в том числе Обуховского завода.

Современное оборудование на предприятиях СЗРЦ позволит увеличить коэффициент использования мощностей до 70% и сократить трудоемкость в 1,6 раза. Доля нового оборудования в 2016 году увеличится до 66,9%. В настоящее время уже введены в эксплуатацию 17 объектов производственного, офисного и складского назначения. При этом выполняются все контрактные обязательства, в первую очередь, по государственному оборонному заказу.

Губернатор отметил, что на территории СЗРЦ создается современное инновационное производство, работает новейшее высокотехнологичное оборудование, разработанное, в основном, российскими специалистами.

Георгий Полтавченко также осмотрел исторические корпуса Обуховского завода, где предлагается разместить Музей промышленности Санкт-Петербурга и побывал в Музее истории Обуховского завода.

В состав Северо-Западного регионального центра Концерна «Алмаз-Антей» входят «ГОЗ Обуховский завод», «Завод радиотехнического оборудования», «Конструкторское бюро специального машиностроения», «Всероссийский научно-исследовательский институт радиоаппаратуры», «Российский институт радионавигации и времени». Основная продукция концерна — современные комплексы ПВО, ПРО и другая продукция оборонного и специального назначения.