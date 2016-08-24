Рига, 24 августа, 2016, 13:36 — ИА Регнум. 23 августа правительство Латвии поддержало поправки, которые предусматривают возможность для молокопроизводителей и свиноводов перепрофилироваться. Таким образом, поменять одну отрасль сельскохозяйственной деятельности на другую, теперь можно без штрафных санкций, сообщает портал Lsm.lv. Ввести такие поправки фермеры потребовали уже тогда, когда вступило в силу ответное продовольственное эмбарго РФ.

Pavlofox Коровы. Пастбище. Молоко

Напомним, молочная и свиноводческая отрасль Латвии больше остальных пострадали от российского продовольственного эмбарго.

Ранее, если фермер, реализующий проекты, частично финансируемые из еврофондов, хотел изменить род деятельности и, к примеру, вместо производства молока хотел заняться производством мяса — он попадал под штрафные санкции и должен был возместить потраченные европейские деньги. Утвержденные поправки позволяют ему перепрофилироваться без необходимости платить штрафы. Теперь фермеры могут сменить одну отрасль сельского хозяйства на другую и отработать деньги фондов в другой сфере.

Как рассказал руководитель Латвийского центрального союза молочников Янис Шолкс, некоторые молочники закончили заниматься производством молока и переквалифицировались в производителей мяса. «Это очень грустно», — добавил он. Шолкс уточнил, что в последние годы молочники развивали породистый скот с целью увеличения объема выдойки молока: «Учитывая, сколько энергии и средств вложено в отрасль, а это мы видим по объему произведенного молока, то, конечно, решение нужно принять самому. А чтобы такое решение принять — нужно сто раз взвесить, прежде чем резать».

Напомним, с момента введения ответного эмбарго РФ, закупочные цены на молоко снизились на 38%, что является самым значительным падением в ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Министерство земледелия Латвии подготовило расчеты, согласно которым из-за ответного эмбарго РФ к концу 2016 года убытки молочных хозяйств достигнут 132,7 млн евро, а в случае продления санкций в течение 3,5 лет показатель достигнет 233,5 млн евро. В отрасли свиноводства убытки к августу 2016 года достигнут 23 млн евро, а в случае продления эмбарго — 33,2 млн евро. Для рыбопереработчиков российское эмбарго означает сокращение экспорта на 24,9 млн евро, для производителей рыбных консервов сокращение экспорта составит 53,7 млн евро.

Напомним, Латвия является активным участником санкций ЕС и США против России. В ответ РФ применила антисанкции в отношении тех стран, что оказывают санкционное давление на Россию, в первую очередь, против продовольственного импорта из них на российский рынок, в результате чего Латвия несет огромные финансовые потери.

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