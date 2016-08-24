Калуга, 24 августа, 2016, 13:35 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

Управление Федеральной антимонопольной службы России по Калужской области возбуждило дело против АО «Газпром газораспределение Калуга» в связи с нарушением акционерным обществом Федерального закона «О защите конкуренции», сообщает 24 августа корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По мнению антимонопольной службы, газовая компания злоупотребила своим доминирующим положением на рынке когда включила в технические условия для потребителей требование о заключении договоров на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования непосредственно с филиалом АО «Газпром газораспределение Калуга».

Между тем, жители областного центра получили в июле от газовой компании квитанции за потреблённый газ с суммами, в разы превышающими предыдущие платежи. По словам газовиков, оказывается газовые счётчики калужских потребителей уже «отработали» свой гарантийный срок и, поскольку не была проведена их своевременная проверка, автоматически считаются неисправными. Вот поэтому калужанам и было предложено рассчитаться за газ по максимальным тарифам, предусмотренным для тех потребителей, которые вообще не имеют газовые счётчики.