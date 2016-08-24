Рига, 24 августа, 2016, 13:34 — ИА Регнум. Государственная полиция Латвии в июле и августе задержала шесть человек и начала пять уголовных процессов о незаконном обороте оружия в больших количествах, сообщает LETA.

ResoluteSupportMedia Поставки оружия

Как заявил пресс-представитель Госполиции Дайрис Анучин, в ходе расследований и оперативных мер за неполных два месяца было выявлено несколько лиц, которые хранили в Латвии, и, возможно, перепродавали оружие — найденное, купленное или собственного изготовления. Начато пять уголовных процессов против шестерых мужчин об изготовлении, ремонте, хранении, переноске, перевозке, пересылке или реализации оружия и боеприпасов без разрешения.

Обыски прошли в Риге, Балвском, Добельском, Баускском и Ауцском краях. Обнаружено и изъято 22 единицы огнестрельного оружия, 114 взрывных устройств, 56 кг взрывчатки, 25 частей огнестрельного оружия и 1985 патронов разного калибра.

За эти преступления полагается лишение свободы на срок до 3 лет, кратковременное лишение свободы, принудительные работы или денежный штраф.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в октябре 2015 года ходе 10 обысков сотрудники Госполиции изъяли внушительные подпольные арсеналы в разных городах Латвии (Рига, Лиепая, Вентспилс, Кулдига). Тогда полицейские изъяли винтовки, пистолеты, ружья, гранаты и минометы. В большей степени все оружие также являлось арсеналом времен войны. А в середине февраля 2016 года сотрудники уголовного розыска задержали в Латгалии (Восточная часть Латвии) мужчин, у которых в ходе обыска обнаружили пять автоматов, девять карабинов, семь пистолетов, 1 килограмм тротила, 55 взрывных устройств, два снаряда, также 500 единиц боеприпасов и многое другое.

А уже в апреле 2016 года в нескольких городах Латвии сотрудники Главного управления криминальной полиции Госполиции задержали за незаконный оборот огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывоопасных предметов десять человек.

В ходе обысков, которые прошли в Риге, Тукумсском, Кандавском и Баускском краях, а также в Латгалии, было изъято 48 карабинов, 23 пистолета, восемь единиц гладкоствольного огнестрельного оружия, 43 ручных гранаты, 62 взрывных устройства, десять автоматов, пулемет, 8845 единиц боеприпасов, запчасти для оружия и 2 килограмма взрывчатки.