Ростов-на-Дону, 24 августа, 2016, 13:33 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Ростов» на своем поле сыграет с голландским «Аяксом» в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов 2016/2017. Встреча пройдет в среду, 24 августа, на стадионе «Олимп-2» в Ростове-на-Дону.

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Победитель противостояния по сумме 2-х матчей получит путевку в групповой турнир Лиги чемпионов. Проигравшая команда продолжит выступление во втором по значимости европейском клубном турнире — Лиге Европы.

Напомним, что первая встреча между «Ростовом» и «Аяксом», которая состоялась в Амстердаме, завершилась со счетом 1:1.

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