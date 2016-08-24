Дамаск, 24 августа, 2016, 13:29 — ИА Регнум.



Lakisan97 Флаги Турции и Сирии

Официальный представитель курдских «Отрядов народной самообороны» (YPG) Редур Кселил заявил 24 августа, что военная операция армии Турции на территории Сирии является «возмутительной агрессией», а также «вмешательством во внутренние дела Сирии», сообщает Reuters.

По его словам, операция стала результатом соглашения между правительствами Турции, Ирана и Сирии. Он добавил, что требования властей Турции об отводе YPG на позиции восточнее Евфрата могут быть приняты только членами Демократических сил Сирии, в которых курдские YPG играют значительную роль.

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Напомним, ранним утром 24 августа началась операция вооруженных сил Турции по уничтожению исламистов из террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на севере Турции.

По словам президента страны, Реджепа Тайипа Эрдогана целью армии Анкары в Сирии являются террористы не только из группировки ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но и члены курдских вооруженных подразделений, которых в Анкаре также считаются террористами.

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Ранее входящие в Демократические силы Сирии курдские отряды совершили ряд нападений на правительственные войска в городе Эль-Хасака.