Санкт-Петербург, 24 августа, 2016, 13:28 — ИА Регнум. К концу текущего столетия повышение уровня Мирового океана может достигнуть 3,5 м. Это представляет угрозу для приморских городов, жители которых составляют более чем 20% от всего населения земного шара, заявил председатель рабочей группы «Морские берега» Совета РАН Леонид Жиндарев.

Иван Шилов ИА REGNUM Земля

По словам специалиста, сейчас уровень Мирового океана поднимается на 3 мм в год, однако скорость процесса увеличивается. Изменение климата влияет на состояние береговой линии рядом с приморскими городами — море размывает пляжи, нарушая естественные укрепления берега. Вслед за исчезновением пляжей начнется разрушение самих берегов, считает ученый.

Повышение уровня моря и все более интенсивный размыв береговой линии неизбежен, бороться с таким процессом можно лишь путем искусственного восстановления берегов, отметил Жиндарев в ходе пресс-конференции в петербургском пресс-центре ТАСС.