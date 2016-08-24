Севастополь, 24 августа, 2016, 14:39 — ИА Регнум. Прокуратура Севастополя за 2016 год добилась от городских предприятий выплаты более 43 млн руб задолженности по заработной плате. Об этом пресс-служба ведомства сообщила 24 августа со ссылкой на прокурора Игоря Шевченко.

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«За полгода в результате рассмотрения документов прокурорского реагирования на предприятиях было выплачено свыше 43 млн рублей задолженности по заработной плате», — заявил Шевченко.

Таким образом, общий размер задолженности по окончании полугодия значительно снизился и «составил всего 3 млн рублей», добавил он.

При этом благодаря «горячей линии», по телефону которой стало возможно передавать анонимную информацию о нарушениях трудовых прав, за первое полугодие 2016 года были выявлены 13 фактов «скрытой» задолженности по оплате труда — таким образом был погашен долг на сумму более чем 15 млн рублей.

Отметим, что ранее врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников поручил департаменту по имущественным и земельным отношениям окончательно разобраться с одним из наиболее тяжелых случаев задолженности по зарплатам в Севастополе — речь идет о выплатах накопившихся с 2008 года 11 млн рублей долгов сотрудникам ликвидированного «Конструкторского бюро радиосвязи» («КБ Радиосвязи»).

Перед этим и.о. директора департамента по имущественным и земельным отношениям Романа Кородченкова заявлял, что работникам предприятия будут выплачивать долги только по решениям судов — при этом пока что «бывшие работники не могут доказать, что «КБ радиосвязи» должно им ту или иную сумму».