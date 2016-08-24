Астана, 24 августа, 2016, 13:24 — ИА Регнум. Начальник пограничной заставы «Дархан» (расположена в Сарыагашском районе Южно-Казахстанской области на границе с Узбекистаном — ИА REGNUM ) капитан Фархад Какимов получил погоны майора из рук заместителя председателя КНБ — директора Пограничной службы генерал-майора Дархана Дильманова, сообщила сегодня, 24 августа, пресс-служба Пограничной службы Комитета национальной безопасности Казахстана.

MabelAmber Велосипедный звонок

Поясняется, что воинское звание было присвоено ему не только за безупречную службу, но и за уникальное изобретение.

«На участке Сарыагашского пограничного отряда с помощью самодельной сигнализации задержан нарушитель. Это вызвало интерес, и мы решили выяснить подробности об изобретении начальника пограничной заставы «Дархан» капитана Фархада Какимова, которое было установлено на участке границы. Увиденное поразило. Это не приборы и датчики, начиненные микрочипами, а все намного проще, как и все гениальное. Нехитрое устройство: два колышка между собой связывает нить, на одном из которых установлен сигнал от велосипеда», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как оказалось, несмотря на свою простоту, изобретение Какимова уже помогло пограничникам задержать четырех нарушителей границы.

«Сигнализацию мы устанавливаем ночью или в условиях плохой видимости на направлениях вероятного нарушения границы. Человек, переходя через контрольно-следовую полосу, цепляет нить ногами, в результате чего срабатывает звуковой сигнал», — рассказывает изобретатель Какимов.

Он также отметил, что после внедрения «сигнализации» попыток нарушения границы на данном участке стало гораздо меньше.

В пресс-службе сообщили также, что руководство оценило по достоинству прибор Какимова, поскольку его изготовление не требует больших затрат, а само изобретение — мобильное и простое в эксплуатации. Именно по этой причине начальники других пограничных застав Казахстана взяли это устройство на вооружение и уже используют его.

«На этом пограничная смекалка заставчан не закончилась. Во время службы ночью они также используют чучело на шарнирах с фонариком в руках. Стоит один раз толкнуть его, и псевдопограничник, словно маятник, качается из стороны в сторону, создавая вид наряда и отпугивая непрошеных гостей. Рубежи страны, шагая в ногу со временем, активно совершенствуются», — отмечается в пресс-релизе.

Кому-нибудь может, конечно, показаться, что у казахстанских пограничников есть проблемы с материально-финансовым снабжением, из-за чего они не могут использовать новейшие технологии. Но это не так.

«Новейшие тепловизоры, камеры, радары, приборы ночного видения — конечно, все это хорошее подспорье в охране границы. Тем не менее, как показала практика, имея желание и пограничную смекалку, и с подручными средствами можно успешно задерживать нарушителей», — резюмируют в пресс-службе, как бы поясняя, что с техническим обеспечением все в порядке.

В сообщении также отмечается, что благодаря бдительной службе и профессионализму личного состава заставы «Дархан» в 2015 году задержано 40 нарушителей режима границы и 3 нарушителя госграницы. С начала 2016 года задержано 9 нарушителей режима границы. Это в основном нелегальные мигранты из соседней республики.