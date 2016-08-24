Великий Новгород, 24 августа, 2016, 13:23 — ИА Регнум. Депутаты Новгородской областной думы сегодня, 24 августа, большинством голосов приняли закон о порядке и условиях предоставления государственным гражданским служащим Новгородской области единовременной субсидии на приобретения жилья. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, законопроект представил вице-губернатор, заместитель председателя правительства Новгородской области Владимир Варфоломеев.

Мстислав Добужинский. Дома на улице Даукарно в Каунасе (фрагмент). 1931

«Это не касается губернатора, заместителей губернатора и членов правительства области», — сказал он, отметив, что речь идёт о государственных гражданских служащих области со стажем госслужбы на территории области не менее 15 лет. По словам Варфоломеева, «как правило, это специалисты».

Он подчеркнул, что для расчёта субсидии берутся размеры, установленные Минстроем РФ для каждого субъекта РФ. «На сегодняшний день для Новгородской области это 34 тысячи рублей за кв. метр. Мы сами устанавливать не будем! Есть коэффициент — 0,2 — который мы устанавливаем для тех, кто проработал более 20 лет. Решение о принятии на учёт для получения субсидии будет приниматься областной комиссией, положение о которой будет дополнительно разработано», — также пояснил вице-губернатор.

По его словам, в связи с нынешней социально-экономической ситуацией, выделение денежных средств на эти цели из бюджета региона не представляется возможным. Закон вступит в силу лишь через три года. С 2019 года предполагается ежегодно предусматривать в бюджете региона по 1,5 млн рублей на эти цели, обеспечивая выделение субсидии на жильё для трёх госслужащих (по словам Варфоломеева, максимальная сумма составит 480 тысяч рублей), остальные будут дожидаться своей очереди. Всего в таких субсидиях, как отметил губернатор, нуждаются 29 чиновников, на эти цели потребуется 28,5 млн рублей.

«Это неправда, что сегодня пишут в электронных средствах, что мы с завтрашнего дня будем выплачивать. Мы лишь разработали проект положения об этой комиссии и о том, что это может быть. Но если нет, значит, и в 2019 году мы внесём изменения в дату», — также заявил заместитель губернатора.

Законопроект вызвал вопросы депутатов. «Почему вы сейчас пытаетесь протолкнуть этот закон? Может быть, потому, что опасаетесь, что он в следующем созыве областной думы не будет принят?» — отметил депутат Леонид Дорошев (не входит ни в одну из фракций). Он отметил, что простые жители Новгородской области, не работающие в органах госвласти и с зарплатой ниже чиновничьей, собирают для ипотеки кучи справок и на подобные субсидии не рассчитывают. Дорошев призвал коллег не голосовать за этот проект.

Депутат Павел Гальченко («Единая Россия») заявил, что 1,5 млн рублей в год — «смешные деньги» и что законопроект, поддерживающий также строительную отрасль, должен предполагать более серьёзное финансирование.

Депутат Анатолий Федотов (не входит во фракции) уточнил, почему в тексте документа указаны дети чиновников «в возрасте до 23 лет», но Владимир Варфоломеев заявил, что такая формулировка «полностью учитывает федеральное законодательство»: речь идёт о детях, обучающихся в вузах на очной форме обучения. «Члены правительства не производят впечатления людей малообеспеченных», — также заявил Федотов, отметив, что «у них есть возможность реализоваться через ипотечное кредитование». На что Варфоломеев заявил, что заработная плата новгородских чиновников, по данным за первый квартал 2016 года, — самая низкая на Северо-Западе РФ: 32 188 рублей (при средней по России в 35,2 тысячи, по СЗФО в 38,6 тысячи рублей).

Депутат Сергей Бусурин («Единая Россия») заявил, что комитет областной думы по законодательству и местному самоуправлению накануне единогласно поддержал законопроект. В итоге он был принят большинством голосов депутатов.

Отметим, что заседание Новгородской областной думы, которое проходит сегодня, 24 августа, — последнее в шестом созыве. Выборы нового состава регионального парламента состоятся 18 сентября.